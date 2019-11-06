修例風波：議員促政府保障區選候選人安全

立法會議員何君堯今早(6日)在屯門湖翠路被人持刀襲擊，現仍於屯門醫院留醫，警方已拘捕1名涉案人士。建制派議員回應遇刺事件，指何已被確認為區議會候選人，即使不同意何的政見也不能訴諸暴力，議員李慧琼指事件衝擊選舉公平性，建制派班長、商界議員廖長江指建制派議員過去數月面對很大困難，議員辦公室受到嚴重破壞，輕則被噴字，重則被灌水和縱火，就連區議會候選人的義工也受到滋擾，家人被起底，街上的橫額被割爛。廖指政府和選管會有責任，保證區議會選舉能公平公正地舉行，及保障候選人的安全。

議員林健鋒形容若何走避不及，兇器或直穿心臟，事件令整個社會，包括競逐區議會選舉的候選人擔心，任何形式的暴力都要與之割蓆，但仍有個別反對派議員不願跟暴力割蓆，反問他們是否支持暴力。

立法會主席梁君彥透過發言人表示，譴責任何暴力行為。現時社會氣氛緊張，加上區選即將舉行，儘管意見不同，大家亦應理性、冷靜地去討論和解決問題，不應該訴諸暴力。經民聯梁美芬指，自上月4日起已認為選舉不公平，例如有建制派的街站被圍堵需要關閉，而遇刺一事明顯經預先策劃，政府要思考如何在保安上確保票站、選民安全。梁指不希望押後區選，但會密切留意本周末衝突情況。

民主派召集人陳淑莊希望區選能按時進行，政府有責任確保選舉能如期進行。陳亦指各黨派和候選人都積極進行選舉工程，社會上亦有超過70%市民反對押後區選。