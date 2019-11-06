修訂退稅上限為100%　立會三讀辯論

立法會今午(6日)繼續審議《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，並完成全體委員會審議，進入三讀辯論階段。條例草案是關於政府早前於財政預算案中，建議一次性寬減2018/19課稅年度的75%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以2萬港元為上限。

其後財政司司長陳茂波於8月份時，決定將退稅由75%提升至100%，政府亦因此提出修正案，把退稅的百分比相應增加。相關修正案在全體委員會中，獲大多數在席議員舉手支持通過。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，政府提出進一步的寬免建議，有143萬名納稅人或企業受惠，佔總數七成，又指當中有133萬納稅人或企業於2018/19課稅年度是不用繳交稅項，認為建議是惠及最需要照顧的納稅人和企業。於同一課稅年度亦已實施利得稅兩級制，相信可為中小企紓緩壓力。他又指，香港經濟已步入技術性衰退，面對非常嚴峻的情況，會密切留意經濟環境，在有需要時會制訂應對措施。

至於有議員要求政府暫停徵收暫繳稅一年，劉怡翔表示，現時暫繳稅並非徵收兩年的稅款，而是以納稅人一年收入作為基礎。他指，並非所有人的收入均受最近的社會事件影響，認為以一刀切的方式讓所有納稅人緩繳交稅並非好辦法，而暫繳稅設有緩繳安排，申請手續不繁複，稅務局會因應今年的特殊情況盡快處理申請。