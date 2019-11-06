青年涉沙田襲警藏汽油彈　准保釋至下月再訊

周日(3日)網民發起「七區行街」活動，期間警員在沙田截查一名青年，聲稱他襲警，又在截查他的30分鐘後，在城門河檢獲一個放有六個汽油彈的袋，懷疑是青年所有。青年昨(5日)被落案起訴襲警和管有攻擊性武器兩罪，他因被捕時受傷留醫，至今日(6日)才被解往沙田法院提訊，毋須答辯，獲准保釋至12月4日再訊，待警方繼續調查。

被告林頒法(22歲)任職游泳、健身教練，他今出庭時右手綁上繃帶，據悉他被制服時，有警員曾用膝蓋壓着他的頸椎，另外有警員用索帶綁起他的手時，他因索帶太緊而受傷。控罪指他於本月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員X，以及攜有6個汽油彈。

控方指控罪嚴重，故反對被告擔保。辯方以現金及人事共2萬港元申請保釋，最終獲裁判官批准，期間須禁足沙田和遵守宵禁令。

據悉，控方指稱被告當晚約10時，在橋上將一個袋掉入河中，約20分鐘後警員拘捕他，期間被告和警員有身體接觸，警員額頭擦傷，心口有紅印，30分鐘後，警方再在河中找到涉案袋子，裏面有6個汽油彈和噴漆等物。據稱警員稱一直監察着河中的袋，而袋中沒有任何物品證明被告是物主。