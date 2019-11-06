非禮女助手被判社服　男攝影師上訴求翻案

男攝影師被指傾慕女助手，明知對方已有同性伴侶，仍涉嫌在工作室向對方摸腰摸肚、吻耳朵非禮。攝影師早前經審訊後在裁判法院被裁定非禮罪成，被判處社會服務令。他不服定罪，今(6日)向高院原訟庭提出上訴，他透過律師指出，他真誠相信女事主是雙性戀者，他們關係曖昧，才令他誤以為女方同意他的親暱行為。法官押後書面裁決。

涉案劉姓男上訴人，被控於去年8月15日在其工作室非禮女事主X。代表上訴人的資深大律師陳詞指，案件關鍵是上訴人有基礎相信X是雙性戀者，因X告訴上訴人，她曾與男人拍拖，有算命師預言X將來會與男人結婚。

上訴方指，X跟上訴人時常有親密的身體接觸，才令上訴人誤以為女方對他有好感，試過上訴人抱起X，將她拋在沙發上，上訴人半身壓住她「唧」她，X亦試過坐在上訴人的大腿。此外，上訴人與X在外人眼中猶如「小情人」，有次他們因工作乘搭貨車，貨車司機笑言他們「關係好好」，有朋友懷疑他們「搞地下情」。

不過法官認為，外人將上訴人與X誤以為情侶不出為奇，因為外人對X的性取向未必知情，相反上訴人對X的性取向卻理應知情。

上訴方又質疑X有誣陷上訴人的動機，證供顯示，X本來只向一名女性朋友訴說事件，但朋友卻將事件轉告X的女友，女友得悉事件後一星期，X才決定報警，因此不排除X為免女友追問她與上訴人的關係，遂誇大案情誣告上訴人非禮。

律政司一方則指，X顯然是不同意上訴人的行為，她於事發翌日已提出辭職，事發後她亦有對上訴人表達不滿，向上訴人說「都唔係玩得咁癲，做乜錫我」。