疑遭男社工強姦　智障少女稱十分害怕被告

一名患有自閉症的輕度智障少女疑被學校男社工多番淫辱，甚至將她強姦，直至她的母親查看手機短訊後終揭發事件。涉案的57歲社工翟光輝早前否認非禮、企圖強姦、企圖與精神上無行為能力人士肛交在內共19項控罪，案件今日(6日)在高院續審。

女事主X接受辯方律師盤問時，被指她對被告的指控全屬捏造，其實無發生過那些事。X否認「作古仔」，並表示非常害怕被告，被告在公眾地方逼她打她時，她有想過叫途人幫忙，但她最終沒求助，因覺得「人哋都唔會理我哋」。

X舉例指，一次被告將車泊在屯門三聖邨停車場，並在車上侵犯她，當時有保安員經過見到，但保安員「都無問發生乜嘢事就趕我哋走」。辯方質疑X的描述，聲稱被告多次在公眾地方對她攬攬錫錫、跟她拉扯逼她到劏房或去公園，甚至在公園或車上大庭廣眾前打她甚至非禮她，有時她更穿着校服，但X堅持說法。

辯方律師又質疑，X既然不同意被告對她的侵犯行為，並認定了他是壞人，為何仍會三番四次應被告邀約單獨外出，甚至跟他到社工室或劏房。X稱，只能說是因為受到被告強迫，覺得不服從便會被打，被告亦教唆她不能向他人透露那些事情，她並說十分害怕被告，覺得不可以拒絕被告的要求。

X又被問及她指稱於去年4月4日在劏房遭被告強姦後，其孿生妹妹及母親均已發現她有不妥，其母見她滿身紅痕，其妹更直言懷疑她遭性侵，叫她去看婦科醫生，但她當時竟未有向家人透露半句。X解釋事發後她下體不適流血，翌日更發高燒，令她根本不能說出話來，故此她未有回應家人的查問。