私人消費開支十年來首跌　陳茂波認消費券效用低

近月假日經常有反修例示威衝突，港人出門意欲大減，消費開支亦因此下降。財政司司長陳茂波表示，中美貿易談判不明朗，加上本地社會事件等因素都拖累香港經濟表現，本地第三季私人消費開支10年來首次下跌。陳指消費回復對香港經濟的推動是最大的動力，又稱留意到坊間有意見指政府可推出消費券，惟他指經分析後認為效用不大。

陳茂波今(6日)出席金融界活動後指出，本地第三季私人消費開支10年來首次下跌，由於私人消費佔本地生產總值的三分之二，故認為下跌對香港經濟影響十分大。陳表示，要令消費回升，需要停止暴力衝擊，令市民出行消費感到安心，亦要使境外旅客恢復來港旅遊或公幹，強調消費回復對本港經濟的推動是最大的動力。

至於本地人消費方面，陳指注意到坊間有不同建議，包括消費券等，惟他指參考日本及台灣等曾推出過消費券的地區，經分析後，認為效用沒有想像中那麼大。他強調政府會全力支持中小企，不排除任何一個方法，如政府物業減租，政府不同收費中有些免除、有些減低。他呼籲私人業主、地產商與零售租戶同舟共濟，減租助租戶。