Wargame迷謀殺案　證人指首被告曾要求代買安眠藥

20歲「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他「戰友」設局在五桂山殺害和棄屍，事後兩名戰友分別被控謀殺罪的案件今(6日)於高院續審，控方傳召另一個「Wargame友」蔡康橋作供。蔡稱他於2016年已認識首被告嚴汝衡，二人是朋友關係且會找嚴買野戰裝備，他們均是該WhatsApp群組「午夜郊遊團」的成員，該群組共有約10多人。

蔡指在2017年5月初該群眾的成員曾一起晚飯，期間嚴稱因蔡修讀化學，對藥品比較熟悉，叫他代為購買安眠藥，嚴並解釋「想整暈Bosco(死者)」，「想執佢一劑」。蔡理解是想整蠱死者，因此他當時表示會找找，但實際沒有找過，其後嚴以WhatsApp追問他有否買，他只回覆了兩個黑色月亮圖案，他解釋是「求其」回覆嚴。

蔡解釋他聽過Bosco的名字，但沒見過他。他知道對方有做野戰裝備買賣但聲譽不好，亦知道該群組內有人因此不喜歡Bosco。辯方詢問他知否有人曾有個計劃想令Bosco「很眼瞓」，要他招認曾呃人錢並拍下片段，他表示不知道，只知有一個整蠱他的計劃。

辯方又讀出5月27日，即案發前一日由下午至晚上該群組的部分對話，其中嚴曾邀請他人當晚行山及參與一個行動，蔡表示他有獲邀，但因生病沒有赴會。辯方又讀出其中一段對話，嚴稱：「say goodnight to Bosco」(同Bosco講早唞)，蔡亦有回應稱「Bosco goodnight」及「今晚加油」，蔡解釋該句並非是鼓勵他人對Bosco做不好的事。