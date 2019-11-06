1.4億六合彩頭獎明攪珠　買電腦飛最旺中獎

「發達靠今鋪！」明晚(7日)攪珠的今年第123期六合彩，若有幸運兒一注獨中，將可獲得1.4億港元巨額獎金。根據賽馬會提供資料，過去8年彩池逾1億港元並有人中頭獎的六合彩中，有三分之二的頭獎彩票都是「電腦飛」。

截至今日(6日)傍晚6時，明晚六合彩的投注額已達到9846萬港元，由於今年萬聖節六合彩金多寶及上周六(2日)攪珠的六合彩均無人中頭獎，令到明晚攪珠的六合彩估計頭獎基金高達1.4億港元，假如有人一注獨中，頓時成為億元富豪。

根據賽馬會提供資料，由2011年至今年，共有8期六合彩的估計頭獎基金超過1億港元，並且有人中獎。相關的21張頭獎彩票中，有14張是「電腦飛」，其餘7張是「自選號碼」。售出頭獎彩票的渠道中，大部分都是經投注站售出，只有5張頭獎彩票是經網上及電話投注，當中最旺的投注站是「北角馬寶道」投注站，其於2011年5月20日攪珠的六合彩中，售出了2張頭獎彩票，一張是「電腦飛」，一張是「自選號碼」，而該期六合彩頭獎共3注中，每注派彩約4450萬港元。