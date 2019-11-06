修例風波：控訴遭警性暴中大女生拒保獲釋　

中文大學女生吳傲雪在8月31日太子站衝突涉嫌非法集結被捕後，曾於上月向中大校長段崇智控訴稱，於拘留期間遭警察性暴力對待，她於今日（6日）下午到葵涌警署報到，拒絕保釋候查，已獲釋放，並稱已就近日接連收到的恐嚇及滋擾訊息，正式向警方報案。

今午4時許，數十名市民到葵涌警署外聚集，聲援於8.31衝突中被捕的人士，其中吳傲雪進入警署前，呼籲聲援的市民不要在警署外聚集，可以到附近商場行街，或買食物予其他同樣於今日拒絕保釋的被捕人士。

約一個多小時後，吳傲雪步出警署，宣佈已獲釋放，在場市民夾道歡迎，以及向她高叫「加油」、「支持你」等口號。吳傲雪表示，今日最少有雙位數字的8.31被捕人士成功獲釋，包括一位曾於保釋期間，由一項罪名被加控至7項罪名的被捕人。她形容有關個案顯示警方濫捕情況嚴重，呼籲其他被捕人士盡快拒絕保釋候查。另外，吳稱於上月10日起，接連收到恐嚇信及來源不明的滋擾來電，她已正式向警方報案，將由刑事調查隊跟進有關案件。

在進入警署前約一小時，吳傲雪在其個人社交網站，發表致林鄭的公開信，稱自己曾懷疑道理及情感，能否說服充耳不聞、鐵石心腸的林鄭，表示寫信並非只為自己，而是為了與她有類似經歷的香港人，以及中文大學的被捕同學，強調「正義從來不是從天而降，而是要靠自己爭取。」