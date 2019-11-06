酗酒國泰航空前機師　求覆核民航處決定

國泰航空外籍男機師因酗酒問題，被民航處取消他執業時必需持有的一級體檢合格證明書，他亦因此被國泰停薪停職，最終解僱。他去年入稟高院提出司法覆核，要求法庭推翻民航處的決定，並向處方索償薪金損失逾250萬元。

高院原本安排於下月3日一併進行許可申請及正審聆訊，但因機師其後申請要民航處的醫學專家出庭作供和接受盤問，法官今(6日)修改指示，決定把許可申請和正審分開處理，而下月的聆訊只會處理許可申請。

申請人Leelan Rukesh Marasinghe在2013年11月被診斷有酗酒問題，當時他已曾被國泰停薪停職。2016年3月他在其中一次測試被發現輕微超標，不過在隨即補做的測試就達標，但民航處仍認為他未達國際民航組織的標準，決定取消其一級體檢證書，國泰在他向民航處上訴待判時將他解僱。雖然他後來在加拿大找到另一份機師工作。不過民航處在去年4月就駁回其上訴。他質疑民航處對其狀況懷有偏見，未充分考慮他提供的醫療證明，遂申請司法覆核。