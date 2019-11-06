議員指聲請個案積壓待審　法官有需要延期退休

立法會今(6日)就《2019年司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例草案》恢復二讀，將終審法院、高等法院上訴法庭和原訟法庭法官的法定退休年齡由65歲延長至70歲，再加上可以酌情延長任期年期，終審法院法官最高退休年齡將由71歲提高至76歲。有議員批評酷刑聲請個案積壓，以及涉及騷亂的案件增加，認為有需要延長法官退休年齡。

議員梁美芬認為，某些領域如法律，年齡大有較多人生經驗，對案件判決可作更豐富的判詞，現時司法機構出現人手不足的情況，延長法官退休年齡能對上述問題作輕微改善，但延長退休年齡時應該要考慮候選人的品格、公信力及表現。

梁續指，公信力及中立性十分重要，惟今年有3名法官匿名向報章表達對修例的憂慮，更有人以實名參與公開聯署，令人擔心法官審訊涉及政見不同人士的案件時能否保持中立。此外，過去出現佔領行動、旺角暴動等騷亂，她希望法庭能盡早提供說法，再加上現時的酷刑聲請有6000名申請人等候司法覆核，直言延遲公義等同否決公義，而香港正缺乏司法人員的資源，冀法院能夠吸納新血。