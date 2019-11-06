政Whats噏：肥彭指港府唔聽青年意見　評論員斥顛三倒四

香港回歸22年，前殖民地末代港督彭定康(肥彭)不時回魂，而喺香港爆發反修例激烈衝突近五個月期間，回魂嘅次數更加頻密。佢接受外國傳媒訪問時又再說三道四，直言理解示威者採取暴力嘅原因係冇人願意同佢哋對話。時事評論員批評肥彭唔單止企圖將責任推給港府，更加火上加油，畀籌碼示威者更肆意搗亂香港。

肥彭接受澳洲傳媒訪問時再三強調自己譴責示威者行使暴力，但理解示威者採取暴力嘅原因，因冇人願意同示威者對話，亦冇人真正理解示威者合理嘅擔憂，例如示威者擔憂部份遊行被警方鎮壓，因為有時警察似乎同黑社會聯手，又認為721元朗襲擊事件令示威者有此感覺，仲話有啲問題真的需要一個答案。

佢重提中國政府實際上已放棄《中英聯合聲明》嘅內容和精神，更指出香港問題正好體現中國喺國際事務方面嘅雙重標準，又話中國政府有一個習慣，國際協議係別人須遵守，但唔係中國必須遵守。

時事評論員陳雲生直斥肥彭對港府指手畫腳、顛三倒四。政府確實回應社會訴求慢咗啲，但有回應到，港府亦好想同青年對話，卻遭拒絕，甚至衝擊變本加厲，首場對話會嘅效果亦不佳，肥彭喺呢個時候再企圖將唔願意同示威者對話嘅責任推畀港府，根本係想將對立面加大，甚至火上加油，畀彈藥示威者，更肆意搗亂。

陳雲生又話肥彭只係末代港督，依家同香港根本冇關係，但佢嘅政治能量愈嚟愈低，根本係借香港問題刷存在感。