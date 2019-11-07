東網新聞台24小時直播　贏盡口碑　全球華人追捧

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。今年9月25日隆重開台的《東網新聞台》創傳媒先河，氣勢如虹，11月1日提供24小時直播，全天候詳盡資訊，贏盡口碑，深得廣大觀眾、廣告商以至全球華人力撐追捧。經驗豐富的專業主播陣容人數倍增，強勢列陣，觀眾一機在手，全球局勢盡在掌握。只要有WiFi、有4G就有東網，無遠弗屆，東網更一直走在最前，貼身、足本跟進報道反修例風波事態發展，令東網全球總瀏覽量急升，8月更突破8億，屢創新高。

《東網新聞台》開台後深受觀眾歡迎，11月開始提供24小時直播，反應更加踴躍。新聞台加強主播陣容，由3人增至6人，以強大、專業陣容繼續為觀眾報道本港、兩岸及國際重點新聞。

東網APP畫面清晰易明，有助隨時掌握豐富的節目內容和詳盡資訊。觀眾正瀏覽東網即時新聞或直播台時，只要隨時點擊右上方Menu bar中的「電視」按鈕，即可跳播至新聞台。特別是手機屏幕頂部仍然顯示時間，當留意到將近正點時，就更加要盡快點擊新聞台，收看每小時更新播放的焦點節目「東網正點新聞」，精選最新資訊，豈容錯過！

「東網正點新聞」畫面下不斷顯示最新資訊，左下角更清楚標明日期，助觀眾確保正收睇即日內容。東網同時剪輯「重點新聞專輯」，觀眾點擊節目畫面，即可重溫午間或晚間精選新聞，在收看期間，觀眾如想跳離目前版面，只需要輕按畫面，左上角就會出現一個箭嘴，再輕按箭嘴一下，就可返回前一頁，繼續收睇全球華人追捧的《東網新聞台》直播畫面，每分每秒都能緊貼全球大事。

走在最前的東網，憑藉拚搏表現，一直深受各界愛戴，瀏覽量節節上升。在反修例風波爆發至今，東網無畏無懼緊守崗位，全程貼身報道最新消息，在事態發展上「跟得貼、跟得足」，吸引港人及關注本港局勢的海外華人收看，近月累積直播觀看次數屢創佳績。東網網頁及APP版的全球瀏覽量急速飆升，5月至8月間，全球總瀏覽量由4億5700多萬，勁升至8億3500萬，升幅逾80%。

為進一步加強發展，《東網新聞台》添置全新的數碼影像合成系統，級數媲美專業電視台，配合出色拍攝團隊，24小時全天候將現場最新最快的新聞影片，透過網絡傳到觀眾的手機及電腦，猶如置身新聞現場。

焦點節目「東網正點新聞」延長播放時段，由上午11時開播，至晚上11時，每小時更新，由經驗豐富的專業主播報道全球重點新聞，並加插「新聞快訊」和專題報道，財經消息亦會於不同時段播出。

每小時環節中，更會包括東網獨家製作的時事評論節目，見解精闢獨到，絕對不容錯過。東網更歡迎觀眾提供有趣短片，例如關於一些可愛動物，一經採用可在東網播出，與廣大觀眾一同分享。

要緊貼收看《東網新聞台》豐富節目，現有用戶只須開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。更新後，讀者只要點擊東網APP介面Menu bar中的「電視」按鈕，進入新聞台版面，便能全天候收看直播節目。

未安裝東網APP的讀者，亦可開啟Android手機的「Play商店」或iPhone的「App Store」，再搜尋「東網」並安裝，享用東網APP為你帶來的最強資訊。