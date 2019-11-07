修例風波：官媒時評指何君堯遇襲損害選舉環境安全與公正

官媒今日(7日)凌晨發表時評，指出香港立法會議員何君堯在光天化日下被暴徒持刀刺傷胸部，這一極端暴力事件，讓人們再一次看到暴力正如何一步步吞噬香港，把香港推向最危險的深淵。另一方面，此種直接針對候選人的恐怖行徑，嚴重損害了選舉環境的安全與公正，為即將到來的區議會選舉蒙上巨大陰影。

時評又稱，盡管警方還沒有公布行兇者動機，但肯定的是這種令人不齒、先獻花後行刺的卑鄙行徑，一定是有預謀、有準備的蓄意謀殺。何君堯長期秉持愛國愛港的政治立場眾所周知，修例風波以來他立場鮮明，堅決反對暴力，成為「反中亂港」政客及暴徒的「眼中釘」。對於有反對派中人「放風」指何君堯「做騷」，時評反問世間哪裡有那麼出色的演員、導演，敢拿離心臟毫釐之間的刀口「做騷」。

官媒早前亦發表文章，直斥公然行刺候選人行為十分惡劣，是如假包換的恐怖主義，讓香港徹底陷入黑色恐怖，亂港分子破壞選舉秩序，繼續搞亂香港的企圖昭然若揭。評論又指，法治社會必須對暴力零容忍，不論是議員，還是普通市民，人身安全必須得到保障，反問如果香港被這樣的兇徒所裹挾，香港哪還有秩序可言。評論同時強調，止暴制亂、恢復秩序，仍是香港當前最重要的任務。

何君堯參選區議會屯門樂翠選區，同區參選的有民主黨的盧俊宇，及無報稱政治聯繫的蔣靖雯。