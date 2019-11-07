東方日報A1：韓正促港三權止暴　學者指警示行政立法司法勿敷衍

港府修訂《逃犯條例》引起的暴力示威衝突長達近五個月，重創本港經濟，民生大受影響。主管港澳事務的國務院副總理韓正，昨日在北京釣魚台國賓館接見特首林鄭月娥時表示，當前暴力活動持續，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，亦是香港行政、立法、司法機關的共同責任和最大共識，望社會進一步凝聚反暴力、護法治、保穩定的正能量。內地官媒亦指，依法制止和懲治暴力活動，就是維護香港廣大民眾的福祉。有學者指出，韓正的言論有非常大的警示意味，指本港行政、立法、司法三方面均要運用權力止暴制亂，不能再拖及敷衍了事。

韓正表示，本港近五個月來的修例風波演變成持續不斷的暴力活動，嚴重破壞本港社會秩序、踐踏法治和挑戰一國兩制底線，使香港出現了回歸以來最嚴峻的局面。這種極端暴力破壞活動在當今世界任何國家和地方都不能容忍和接受，暴力破壞活動和激進分裂勢力行為遠超法律道德底線，破壞一國兩制和香港繁榮穩定，傷害香港社會整體利益和廣大市民切身利益。

他又稱，當前暴力活動持續，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識，希望社會進一步凝聚反暴力、護法治、保穩定的正能量。

韓正亦指，注意到本港社會希望特區政府解決具體民生問題，而施政報告對此已有回應，中央政府支持特區政府採取更積極有效的舉措，解決民生問題，特別是中低收入家庭住房問題，以及年輕人就業和住房問題。

有內地官媒昨日發表評論文章，批評激進暴力分子完全突破法律底線、道德底線、人性底線，對香港法治秩序、人身安全、社會倫理、經濟民生和國際形象造成嚴重破壞，並強調止暴制亂、恢復秩序關乎到香港繁榮穩定的大局，以及七百萬市民的福祉。文章指出，只有依法制止和懲治暴力活動，才能維護香港市民免受暴力威脅的自由，讓反對派禍港亂港的算盤落空。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，即使三權分立都有共同責任處理本港面對的問題，尤其是司法機關，可能要加快審訊案件，盡快把激進暴力人士繩之以法，以起阻嚇作用，令暴亂盡早結束。而全國人大常委譚耀宗則認為，中央一直以來都希望行政、立法及司法三方面可發揮功能、各司其職；港府亦要做好維護國家安全的工作，但具體如何落實要留待中央建議。

民主派立法會議員陳淑莊就指，本港是三權分立的地方，而本港重要核心價值是法治，在外交及軍事以外，司法制度屬本港自己擁有的權利，本港法官只會以事實基礎及法律原則等為依據，不應根據行政機關或中央指示而作出判決。

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