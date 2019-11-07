探射燈：素食定義未規管　誤信標籤難追究

素食者可按包裝上的資料，分辨食物是否潛在含有動物成分。

消委會發現不少素食產品，成分中檢出雞蛋甚至動物來源成分，令素食人士隨時不小心「打爛齋缽」。惟現時本港法例並無訂明素食產品的定義，有法律界人士指出若素食人士誤信食物標籤，誤食含動物成分的素食產品，未必能向生產商作出追究。

執業大律師陸偉雄指出，如果任何人有意向消費者遺留的重要資訊，或者描述與事實不符，有機會違反《商品說明條例》；如對食物作出虛假說明，或其性質、物質或品質方面誤導他人，亦有機會違反《公眾衞生及市政條例》。然而，由於不同國家和文化對於「素食」的定義不一，而本港法例並無訂明其定義，存在灰色地帶，因此標明為「素食」或「無肉食品」但含有雞蛋的食品，未必違法。

推行素食主義的社企Green Monday代表認為，素食者可按照成分配料表、添加劑、食物致敏物及相關警告提示，分辨食物是否潛在含有動物成分，也可自行向生產商查詢。他們相信將食物製作過程和成分透明化，對素食人士、餐廳和製造商都有幫助。若官方研究將「素食」定義，應先作充分諮詢，並參考外國衞生單位的做法。

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