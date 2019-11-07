探射燈：素食易缺鐵　多吃蔬果豆類助補充

素食者較易缺乏蛋白質及維他命B12等營養，需靠不同食物互相配搭去補充。

素食近年愈來愈受港人歡迎，實行全素的亦大有人在。然而，素食者較易缺乏鐵、蛋白質、鈣及維他命B12等元素，長期缺乏相關營養會導致貧血及影響中樞神經系統等健康問題。營養師建議素食人士要配合特定蔬果進食補充營養，以及採取天然烹飪方式，便能吸收均衡營養。

香港營養師學會認可營養師吳瀟娜指，素食者若做好配搭及均衡飲食的安排，攝取的營養應相當足夠，惟有數項營養需要特別注意，首先是蛋白質。植物蛋白質內的氨基酸不及肉類全面，素食者可透過進食不同豆類，如紅腰豆及黃豆以吸收植物性蛋白補充足夠蛋白質。

吳亦指，植物中的鐵可透過木耳及豆類吸收，惟植物中的鐵會較難吸收，進食時可加入含豐富維他命C的蔬果，例如橙及西蘭花幫助吸收；維他命B12亦是植物中含量少的營養，素食人士可透過已添加該類營養的豆奶或穀物早餐等作補充；而鈣的吸收主要來自牛奶及乳製品，全素食者則可透過硬豆腐或芥蘭等深綠色蔬菜攝取。

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