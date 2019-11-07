探射燈：素肉高鈉高脂　包裝標籤存疑

近年愈來愈多人加入素食行列，但原來不少素肉產品鈉含量極高，進食數塊已達普通成年人每日攝取量70%，部分同時為「高脂」食品。消委會早前更發現有素肉樣本有禁用防腐劑，以及動物基因和雞蛋成分，素食人士隨時「打爛齋缽」。有營養師建議市民購買時要留意營養標籤，烹煮時亦盡量少油少鹽，以免攝取過量脂肪和鈉質。

東網記者日前巡查沙田、九龍城及西環多間超級市場、百貨公司和素食店，檢視多個標示含大豆成分的預先包裝冷藏素肉，包括素丸、素火腿、素家禽、素海鮮等。發現多款產品鈉含量超標，部分更同時屬「高脂」食物。

根據英國食物標準局建議，每100克食物中含超過600毫克鈉，即屬於「高鈉」食物；每100克固體食物含超過20克總脂肪，屬於「高脂」食物。世衞建議一個每日攝取2000卡能量的成年人每日應攝取少於2000毫克鈉，以及少於66克總脂肪。

不少中式素肉的鈉含量偏高，其中含量最高的為一款內地進口的素燉雞肉，每100克有高達1400毫克鈉，進食約6塊已達世衞建議每日鈉攝入量約70%。另外兩款台灣製造的黑椒素牛柳和素火腿，前者每100克食物有近900毫克鈉和24克總脂肪；後者100克食物有逾1000毫克鈉和近20克總脂肪，「高鈉」兼「高脂」。

香港營養師學會認可營養師吳瀟娜指，素肉一般以大豆蛋白（由黃豆提煉的豆渣）和澱粉作原材料，由於味道偏淡，生產商會加入油分和調味料以模仿真肉味道，因此脂肪和鈉含量偏高。她提醒素食人士，黃豆未必有齊人體所需的必需氨基酸，建議進食不同豆類互補營養，烹調時盡量避免額外加入調味料。

消委會今年8月為35款素肉進行食物測試，發現當中60%樣本屬「高鈉」食物，2款樣本屬「高脂」。測試中所有營養標籤未完全符合食安中心指引，14款素肉的實際脂肪含量的誤差超出指引要求，有樣本實際脂肪含量分別為包裝標示之5倍及8倍。而12款素肉含有動物基因，3款「奶素」樣本則檢出雞蛋成分。另外，有6款檢出防腐劑的樣本未有於成分表上標示，當中3款更檢出不可用於大豆蛋白粉及混合物內的山梨酸。

立法會議員陳凱欣指，現時素肉的監管不及生肉，食環署在抽查及監察工作上不足，建議參考外國制訂鈉含量標準以堵塞漏洞。她表示，如發現素肉標示的營養標籤與實際不符，當局必須檢控以收阻嚇作用。

食安中心回覆指，正跟進消委會轉介的35個樣本，已即時呼籲有關商戶停售受影響產品的有關批次。調查發現有6個產品的標籤涉嫌違反《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》及《公眾衞生及市政條例》，2個產品的鈉含量及1個產品的糖含量被驗出與營養標籤標示不同，另外1個產品檢測到防腐劑山梨酸。中心已對相關的個案進行檢控程序。

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