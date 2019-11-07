網民熱話：急聘外傭？　未懷孕女僱主：「我趕住生仔」

聘請外傭有不同因素，但「趕生仔」你又聽過未？近日一名女僱主到一間僱傭公司聘請外傭，揚言「趕住生仔」，要求「要靚又要讀護士」，且要求外傭要立即上班。惟中介了解後，始發現該名女僱主尚未懷孕，「急聘」原因是為調養身體，由於答案令人啼笑皆非，結果惹來網民嘲笑，「生仔真係要考牌」。

任職外傭中介的網民在Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」分享一段經歷。貼文指，早前一名「四眼妹」女僱主到公司要求聘請外傭，並要求即請即上班，中介嘗試解釋，「無得即刻返工嘅，申請都要三個月」，惟對方認為時間太長，希望轉而尋找剛完約外傭，中介再解釋，「完約嘅工人多數完約前三個月搵定工，何況工人佢哋唔會咁做」。惟女僱主竟反駁說：「叫佢即刻辭職」。

中介無奈下，於是嘗試了解其急聘外傭原因，「我要趕住生仔」，中介見對方腹部尚未隆起，於是再問：「小姐，你預產期幾時呀？你揀啱工人，我幫你加快申請啦」，未料對方竟回應：「我係要趕住做人呀」。由於對方語出驚人，中介亦忍不住出口揶揄，「請問你係需要個工人喺隔籬教導你呀？」女僱主解釋，「我要個工人嚟幫我做家務，我要好好調養身體」，並新增一個要求，「唔驚倉鼠」，「就算冇人肯照顧兩隻倉鼠，將兩隻嘢掉出街就得㗎」。

有網民直言該名女客是「極品」、「公主病」，並預計「第時生咗仔應該都係話冇人照顧個仔掉佢出街得啦」。亦有網民慨嘆「見盡香港人醜惡嘅一面」。

網民有話說：

SuSu Sophia Yuen：好彩佢無細路，千祈唔好生

Jay Wong：一個人有冇「愛心」，其實睇佢同人對答嘅語氣同有冇同理心已經知

Monique Ho：究竟呢啲人老竇老母點教佢

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