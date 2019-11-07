修例風波：官媒指港非三權分立政制　各部門止暴有責

主管港澳事務的國務院副總理韓正周三（6日）在北京表示，「止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務，也是香港行政、立法、司法機關的共同責任」。內地官媒周四（7日）也提出，有掌握公權力的機構都應當快速果斷地行動起來，凝聚反暴力、護法治、保穩定的強大正能量。

官媒評論指，持續5個月來的反修例風波，引發連串暴力活動。香港反對派打着「三權分立」的幌子，為自己煽暴縱暴開脫，蠱惑公職人員參與違法活動，充分暴露他們有破壞、無建設的面目，暴露他們歪曲「一國兩制」、圖謀「完全自治」的險惡用心。

文章稱，香港是中國的一個地方行政區域，在中央政府的直轄之下，實行以行政長官為核心的行政主導體制，根本不是「三權分立」的政治體制。香港的行政、立法、司法機構都具有正確理解和貫徹執行基本法的責任，承擔維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定的職責。

文章強調，在止暴制亂的過程中，維護正義、守護法治的進程必須環環相扣，不能單靠個別部門單打獨鬥。特區政府、警隊、特區檢控和司法機構各盡其責，使所有暴力犯罪分子受到應有的懲治，才能彰顯法律的公正與威嚴，讓香港早日恢復穩定。