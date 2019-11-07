綜援等社福津貼明年2月料加3.2%　長生津增至$2760

133萬名公共福利及綜援人士明年可望增加津貼3.2%，而綜援租金津貼最高金額亦可望上調3%，最快明年2月生效。

公共福利金計劃的津貼若以3.2%調升，普通長者生活津貼將由2675港元，增加約85港元，升至2760港元；高額長者生活津貼則由3585港元，增加115港元升至3700港元，共有約57萬名長者受惠。生果金會由1385港元，加約45港元升至1430港元。普通及高額傷殘津貼分別由1770港元及3540港元，升至約1830港元及3655港元。至於綜援標準金額，單身健全成人會由現時2525港元加至約2610港元。

現時綜援租金津貼最高金額由每1885港元至6610港元不等，如按3%調升，會加至1945港元至6810港元，增加60港元至200港元。

這是分別按今年9月底的社會保障援助物價指數及租金指數的12個月移動平均數累積升幅計算津貼的上調空間。勞工及福利局將待本月底公布截至10月的數據，向立法會財務委員會提交上調津貼建議，申請撥款，新金額將於明年2月1日生效。