旺暴中掘磚及燃點火堆　佔旺女村長兩暴動罪成

自稱「旺角佔領區女村長」的「鳩嗚團」女常客畢慧芬，於2016年旺角暴亂事件中涉嫌參與掘磚和將紙皮拋入火堆，她被控兩項暴動罪，區院今(7日)裁定她兩罪成立。

辯方早前傳召一名兒科醫生作供，指被告先天性腦部後庭有異常發展的情況，有機會影響智能，被告早年曾進行智能評估，顯示她在推理、分析及組織等方面屬特別弱項，若欠缺言語講解，單靠視覺或環境因素，對掘磚及附近有人掟磚的因果關係會有理解障礙。

案情指，2016年2月8日傍晚至9日凌晨，旺角發生擾亂公安及暴動事件。被告在2月9日凌晨身穿黃色冷帽、眼罩及白色手套等，在西洋菜南街的麥當勞外掘起行人道上磚塊，其身旁亦有他人掘磚。警方在凌晨3時許在山東街築起防線，與之對峙的人群則不斷有人向警方投擲磚塊，並有新聞等片段拍到被告曾蹲在地上，及拿起磚塊等。同日稍後時間在豉油街近彌敦道附近，警方與對峙人群中有火堆，有新聞片段拍到被告站在人群最前方，並將物件擲向火堆中。

被告於2016年7月7日被捕，警誡下承認當晚曾前往旺角，但只是幫忙掘起磚塊。在其後的錄影會面中，被告表示徒手協助掘磚，但沒有向警員掟磚，而她只是把在路邊檢到的紙皮丢到火堆。