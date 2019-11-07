公屋爆渠租戶焗住糞屋　房署卸責公證行拒賠償

過去3年房屋委員會接獲租客索償個案約有1900宗，有立法會議員指出當中三分之一與水管或渠管爆裂、滲漏或阻塞有關，但3年來只有約4.7%個案獲賠償，數量少之又少。公屋租戶A女士入伙兩年，家中糞渠突然爆裂，糞水浸泡全屋，不單臭氣熏天，更令全屋家具報廢，損失慘重，精神飽受困擾，但最終獲公證行回覆不獲任何賠償。

該立法會議員指，過去半年收到4宗同類因渠管爆裂滲漏引致損失的投訴，有個案索償更長達一年半之久，全部經公證行調查後都分文不賠。另一公屋租戶李女士居住的單位曾深夜因廁所鹹水渠突然爆破，鹹水溢出後水浸高達9厘米，浸壞全屋家具、地磚及牆身。地上更不斷滲出粘物並發出異味，每天均須以熱水清洗地板，影響兩名年幼子女的日常生活。

該議員批評房屋署卸膊，未有承擔作為80萬公屋租戶業主應有的社會責任，只將問題交予公證行處理，更未有妥善監察公證行，對投訴個案不聞不問，只是盲目跟從公證行意見而拒絕賠償。他建議房屋署應自行處理及調查公屋戶之索償個案申請，正視公屋老化問題，全面檢視屋邨的維修紀錄制度。