15歲男攜改裝雨傘雷射筆　官改控罪判藏攻擊性武器罪成

9月21日「光復屯門」遊行當日，警方截查一名15歲中學男生，搜出改裝雨傘、改裝行山杖及雷射筆。他原本被控管有適合作非法用途的工具及於公眾地方管有攻擊性武器兩罪。案件今(7日)在西九龍法院裁決，裁判官行使修訂權力，修改首項控罪為有意圖而管有攻擊性武器，並裁定被告兩項控罪罪成。案件押至11月25日，以待索取被告的勞教、更生、教導所及青少年罪犯庭報告，被告還押候懲。

被告在事發後才滿16歲。控罪指，被告於9月21日，在屯門站交通交匯處的休息室外，管有一支可發射綠光的雷射筆、一支改裝雨傘及一支改裝行山杖。控方以當日警員沒有警誡下查問被告，並拍攝的影片作證，裁判官認同被告是自願答問，又指被告稱改裝傘是「爛咗」，只是辯白的砌詞。

專家證人指涉案雷射筆於少於36米内接觸眼球，有機會令眼部受傷。裁判官相信該雷射筆能傷害身體，把雷射筆由非法用途的工具改指為攻擊性武器，並行使修訂權力，修改首控罪為有意圖而管有攻擊性武器。

裁判官指，雷射筆本身不是攻擊性武器，但考慮現場因素，因被告攜有其他防護裝備，若是和平遊行示威，何需使用能用於肢體碰撞的裝備，而雷射筆本非用於照明，故認為被告攜帶雷射筆是用於照射警員眼睛。裁判官又稱，該改裝傘能把傘面拉下，露出47厘米的傘柄，使攻擊範圍增加，被告能躲藏在傘後以攻擊警員，並向警員投擲改裝行山杖。

辯方求情指，被告出生於單親家庭，父親年紀老邁，被告後悔自己犯事令父親的病情加劇。學校的求情信形容被告非壞份子，待人真誠有禮，班主任更為被告請來立法會議員朱凱廸、鄺俊宇等為他撰寫求情信。辯方又指，被告受不尋常、大規模的社會活動影響，相信重犯機會低。現今被告已還押7星期，望法庭判短期即時監禁，可讓被告能更早重返校園，接受輔導。