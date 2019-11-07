修例風波：42%學生壓力大創3年新高　警子女感異樣目光逃學

學生除要面對學習壓力，近日的社會衝突亦影響其情緒。一項調查發現，約42%受訪學生認為自己的壓力水平偏高。有警察子女更因感同學「目光異樣」而逃避上學。調查機構分析，在紛擾的社會氣氛及網絡資訊下，青年往往需要花更大氣力，才能專注學習。

香港青年協會全健思維中心在9月至10月，訪問14間中學共2685名中一至中六學生。調查顯示，若以10分為滿分，約42%受訪學生自評壓力指數為7至10分，屬偏高水平，比例為近3年最高。近25%中學生因「社會氣氛緊張」而感到擔憂，近10%人指朋輩間因對社會事件存在不同意見而引發衝突。此外被同學排斥、欺凌亦是壓力來源。

調查指逾半(51%)受訪學生出現抑鬱情緒表徵，34%過去一星期難於專注在要做的事情上，近30%會為一些以往不受困擾的事而感到煩惱，也有26%人睡得不好。面對校園生活，受訪學生最擔憂的首3項事情依次為「要應付測驗或考試」、「成績未如理想」及「休息時間減少」。

有初中生與警察父親同住，因同學都知道其父的職業，甫開學已感同學目光異樣，令他怕與朋友接觸，開學1個月已「不想返學」，曾「詐病」逃避壓力。另有女生因好友的家人是警察，令她擔心繼續與好友表現親密會被同學討厭，但離棄好友亦「無義氣」，感到左右為難，十分苦惱。

被問到期望學校提供甚麼情緒支援時，近69%受訪學生指學校應調適功課量，減低學習壓力，37%希望學校安排一些班際或級際活動以放鬆心情，21%認為學校可提供安全的空間，讓學生表達和調整情緒。當對象由學校轉為父母時，45%受訪學生希望父母給予自主空間，讓他們可自行解決問題，40%希望父母減少負面批評，32%希望父母放下主流價值觀，尊重他們的想法。

協會業務總監徐小曼表示，青年需要在安全、自主的環境下表達情緒，當大家面對分歧時，家長或老師應學習讓青年有思考及選擇機會，而非強調「我的意見一定比你好」；師長亦應讓學生明白其擔心所在，盡量透過協商找出可行做法。