政Whats噏：梁繼昌批用兩把尺主持會議　梁君彥一度暫停會議

今日(7日)立法會續會繼續討論《司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例草案》， 輪到泛民議員梁繼昌講嘢嗰陣，主席梁君彥就話佢離題，梁繼昌反問梁君彥係咪用兩把尺嚟決定議員離題。梁君彥叫梁繼昌收回指控，梁繼昌唔肯，梁君彥就宣布暫停會議。

梁繼昌發言講依家香港得三間大學有得讀法學專業證書課程(PCLL)，就算叻到喺外國劍橋畢業，返嚟香港都要補讀番。梁君彥話梁繼昌離題，叫佢討論番個草案。梁繼昌反駁梁君彥之前都畀其他議員講，點解又唔畀佢講，質疑佢係咪用兩把尺決定議員係咪離題。梁君彥即刻話梁繼昌做乜指控自己，叫佢收回指控，梁繼昌死都唔收回，梁君彥於是就話要暫停會議！

好啦，終於休完會返嚟。梁君彥一開波就話自己不嬲都係用同一把尺主持會議，梁繼昌嘅指控不符合事實，令佢感到冒犯，再次叫梁繼昌收回指控。梁繼昌就澄清佢嗰個唔係指控嚟，而係一個問題，問梁君彥係咪用兩把尺，繼續懶理梁君彥。無諗過梁君彥見梁繼昌唔理佢，惟有死死地氣叫梁繼昌繼續發言，當件事好似無發生過咁。既然最後都畀梁繼昌繼續講，一開始就咪搞咁多嘢啦！