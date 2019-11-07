野戰迷被殺案　證人指首被告曾說要打鑊死者

20歲「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他「戰友」在五桂山殺害，警方事後在該處發現死者的屍首並拘捕多名涉案的死者戰友。其中2名被指有份殺人的戰友事後被控謀殺罪，兩人均否認控罪，其中1人亦同時否認意圖妨礙司法公正罪，案件今(7日)在高院續審。控方傳召被告另一位Wargame戰友吳星皓作供。他指早於08年讀中學時已認識首被告嚴汝衡，會一同打Wargame，他亦於2014年被加入到「午夜交遊群」的WhatsApp群組中。

吳稱，有聽過Bosco(即死者)此人，因2017年4月該群組的成員有一同吃飯，期間有提及死者的「負面嘢」，亦有提及嚴與他就賣夜視鏡的事有過節，當時嚴稱：「想約bosco行山，行山時打佢一鑊」。吳接受辯方盤問時則確認，他與警方錄口供時曾稱當時覺得嚴只是講吓笑，故沒有太留意其說話，並認為他說得很輕鬆。

吳確認口供亦曾稱，嚴當時說只是想教訓死者，辯方指其實嚴只是想行夜山時整蠱死者，吳則稱覺得嚴並非只是想整蠱死者，他亦確認嚴說此事時次被告周正賢亦在場。

另外，吳又確認在5月27日(案發前一日)在該郊遊群組收過嚴的訊息，稱「I take him down when I isolate him with 06(應是05)」(意譯：當我隔開佢同05後會做低佢)，吳估計其意思應是在上山時做對死者不好的東西，不過他確認於案發前1年已將群組訊息設為靜音，故只會間中看訊息。案件押後至下周一(11日)續審。