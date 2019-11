野戰迷被殺案　證人指首被告曾說要打鑊死者

20歲「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他「戰友」在五桂山殺害,警方事後在該處發現死者的屍首並拘捕多名涉案的死者戰友。其中2名被指有份殺人的戰友事後被控謀殺罪,兩人均否認控罪,其中1人亦同時否認意圖妨礙司法公正罪,案件今(7日)在高院續審。控方傳召被告另一位Wargame戰友吳星皓作供。他指早於08年讀中學時已認識首被告嚴汝衡,會一同打Wargame,他亦於2014年被加入到「午夜交遊群」的WhatsApp群組中。

吳稱,有聽過Bosco(即死者)此人,因2017年4月該群組的成員有一同吃飯,期間有提及死者的「負面嘢」,亦有提及嚴與他就賣夜視鏡的事有過節,當時嚴稱:「想約bosco行山,行山時打佢一鑊」。吳接受辯方盤問時則確認,他與警方錄口供時曾稱當時覺得嚴只是講吓笑,故沒有太留意其說話,並認為他說得很輕鬆。

吳確認口供亦曾稱,嚴當時說只是想教訓死者,辯方指其實嚴只是想行夜山時整蠱死者,吳則稱覺得嚴並非只是想整蠱死者,他亦確認嚴說此事時次被告周正賢亦在場。

另外,吳又確認在5月27日(案發前一日)在該郊遊群組收過嚴的訊息,稱「I take him down when I isolate him with 06(應是05)」(意譯:當我隔開佢同05後會做低佢),吳估計其意思應是在上山時做對死者不好的東西,不過他確認於案發前1年已將群組訊息設為靜音,故只會間中看訊息。案件押後至下周一(11日)續審。