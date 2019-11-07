過億頭獎六合彩今晚攪珠　市民冀中1.4億圓「上樓夢」

發達就睇今日！今年第123期六合彩將於今晚(7日)攪珠，如有幸運兒一注獨中，將可獨攬1.4億港元巨額獎金。曾於同一期六合彩中售出2張頭獎彩票的「最旺投注站」北角馬寶道投注站，今早已「打晒蛇餅」買彩票，隊伍更一度排出行人路，氣氛熱鬧。不少市民苦嘆香港樓價高昂，政府房策又無法幫忙，惟有一碰運氣，冀中億元一圓「上樓夢」。

市民鄭小姐買了60港元電腦票，她笑言中巨獎會買樓，因覺得在香港買樓十分困難，「返好多年工都唔得，依家啲樓價咁貴」，又稱對政府的房策不感樂觀。她指自己沒想過會中頭獎，只想能中少少獎金，「畀自己開心吓，人唔好咁貪心」。鄭又稱自己在附近上班，從未見如此多人排隊買六合彩。

另一市民鄧小姐則稱，若中億元獎金會拿一半買樓，另一半投資，亦會捐錢幫助有需要人士。鄧認為香港買樓困難，又指政府措施幫不了忙，「有(樓)都想買多幾層收租啦」。

關先生則稱即使中頭獎亦不會買樓，因覺香港樓價太高，認為已無希望，「不如慢慢搣好過」。他又認為現時香港物價太高，中頭獎買到樓亦只是較細的單位。他稱近期壓力較大，中獎會考慮去旅行輕鬆一下，又指會選擇去日本，因其文化及生活節奏都比較舒服。