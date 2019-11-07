LoL世界冠軍Toyz被指誹謗　舊主入稟申賠償

香港首位電競「英雄聯盟」(League of Legends，簡稱 LoL)世界冠軍、現英皇電競戰隊總監Toyz(本名劉偉健)，昨日(6日)被前東家香港電子競技有限公司(Hong Kong Esport)及其董事鍾培生入稟高院，民事控告他誹謗和惡意失實。對方指他在今年中出版的自傳及上月上載的一段網上影片中，部分內容對Hong Kong Esport和鍾構成誹謗，而他是明知有關內容不實但仍將之發布。Hong Kong Esport和鍾現要求法庭頒令Toyz賠償，及禁制他繼續發布有關言論。

本案原告鍾培生及香港電子競技有限公司，被告劉偉健。原告在入稟狀表示，Hong Kong Esport透過相關公司在2013年與被告簽約，聘被告擔任職業電競教練。至2016年原告方曾興訟控告被告違約，但翌年庭外和解，之後被告持續在原告的不同競爭對手旗下工作。

原告表示，被告在今年7月，自己撰寫及透過出版社出版一本題為《我是傳奇 英雄聯盟世界冠軍 Toyz的人生實況》的書籍。原告指該書有4個提及原告的段落內容不實，並會令讀者誤以為原告不誠實，不尊重和剝削被告。此外，被告亦在今年10月2日上載一段影片到YouTube，裏面亦作出相類的失實指控。

原告指出，有關說法對原告的聲譽造成損害。此外，原告指被告在2016年的訴訟和解前，曾向原告及法庭呈交抗辯書，其內容表明雙方當年所簽的合約是雙方互惠互利，並無指控原告用不當方法誘使被告簽約。因此被告現在對原告作出的失實指控，是明知不實而仍然作出。而且被告現在於原告的競爭對手工作，所以被告現時的行為是帶有惡意，要求法庭在頒禁制令及一般賠償令外，更應加判加重及懲罰性賠償。