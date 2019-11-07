石棺案首被告稱死者不斷問借錢　次被告提議老笠死者

石棺藏屍案踏入辯方案情階段，綽號「阿T」的首被告曾祥欣出庭作供自辯，供稱他靠「用啲取巧方法搵錢」食腦維生，即是作為中介人介紹其他人給死者張萬里借錢，他從中抽佣。他形容他與死者是「好好嘅生意拍檔」，死者在財務公司工作，對方聲稱「識大眾裏面啲人，借錢可以唔使還」。通常死者叫他找人借錢，之後死者會拿走借款一大部分去投資。

至於死者是否真的將錢用作投資，曾說：「真係睇佢心情，有時佢真係攞啲錢去炒吓窩輪，佢話啲錢唔係佢嘅，輸晒就算數，贏咗就我袋，有時賺到錢又會過番數畀嗰個人。」

曾稱，試過他們游說到內地客人斥資200萬元合夥投資，他與死者瓜分該筆錢，以事發前一年計起，他從與死者的合作中就獲得數十萬元。但有次他住院，急要錢「找數」出院，死者借他5000元卻要寫借據，他說：「佢係守財奴，所有嘢要做到咁(留文件紀錄)。」曾稱他在2014年認識「小草」何菱瑜，他們是「好朋友」，亦是契爺契女關係。他承認曾經對她有感覺，他們在涉案單位同睡一張床褥，但無肉體關係。

至於證供提到的犯罪組織「There」，曾稱只是「吹水傾偈」的WhatsApp群組，群組原名叫「T.Here」(意即「阿T在此」)。他澄清沒說過死者人頭值3000萬美元，只是說過「佢個人價值3000萬美元」，他指這是「純粹傾偈講笑」，正如他在「There」聚會間也提及教宗、奧巴馬、他自己及「小草」的價值。

曾憶述案發前數天，死者談及想投資澳洲房地產，問他借500萬元，他說無錢但可協助找內地「金主」，死者承諾事成後可給他投資金額8至10倍的回報，但他沒找到「金主」。在一次酒吧聚會後，死者再着他努力找「金主」，「唔使500萬，300萬都OK」，聚會後，次被告劉錫豪說「冧佢唔到，拎唔到錢」，他當時理解劉的意思是無法灌醉死者拿錢。

曾指，事發前一天死者不斷致電及傳訊息問他借錢，死者說急用錢，「再唔入錢就會彈票」，他質疑死者欺騙，遂徵詢另兩位被告意見，第三被告張善恒說「佢應該都係想呃你錢，唔好借畀佢算啦」，他提議「整蠱」死者，但劉提議「老笠」死者，他提議到觀塘海濱「畀阿豪老笠佢一次」。但曾稱無打劫死者的計劃，預期劉只會拿走死者的錢。