每日一片：私家車亂切線累街坊　泥頭車煞車變攬炒

司機一個失誤動作，分分鐘「累死人」。近日有車Cam就在公路拍到驚險一幕，一架私家車懷疑在泥頭車前近距離切線，導致泥頭車急煞閃避，引發連環交通意外。惟事件中「罪魁禍首」切線私家車卻逃之夭夭，令網民亦不禁怒轟，「唔可以放過佢！」

事發於昨日(6日)下午約5時，網民彥乂將車Cam片上載Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段開始，事主駕車沿沙田吐露港向大埔方向行駛，至科學園對出時，一架在慢線行駛的白色私家車突然在泥頭車前切線，期間兩車太貼近，泥頭車司機雖「重腳」急煞，導致地下冒出大量白煙，仍撞及白色私家車。而事主見狀，亦眼明手快減速閃避，惟前面一架七人車扭向快線，結果與快線另一架私家車發生碰撞。

至於一手釀成意外的白色私家車意外後，一度被撞至彈到快線，片段所見，其右邊車尾亦疑因此凹陷，不過就未見司機停車善後，反而繼續開車駛走。至於事主經歷這一幕，亦不禁爆粗洩憤。

網民看過片段後，亦熱烈討論意外原因，有人直指白色私家車是「罪魁禍首」，「一架車累全家」，「佢咁就走咗去？」亦有網民認為意外算是不幸中之大幸，「各位都執番條命」，「片主真係運氣好，有條生路可走。」

警方發言人指，事件中白色私家車離開現場，警方正尋找司機，而意外中無人受傷。