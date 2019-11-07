3男女涉遊行後包圍女子　遭加控非法集結罪

今年7月7日九龍大遊行結束後，一名女子被人群誤當成便衣女警，遭人包圍要求她交出手機，期間被人拉扯。2男1女涉與事件有關被控非法禁錮罪，其中1人另被控非禮罪。案件今(7日)在九龍城法院再訊，繼續毋須答辯，控方加控3人一項非法集結罪，又指案件將於區域法院審理，申請押後至12月5日再訊，以待準備轉介事宜，獲法庭批准。

3名被告依次是廚師黃子隆(31歲，男)、大專生吳睿哲(23歲，男)和教師蘇瑋善(24歲，女)，他們被控於7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界與其他身份不詳的人士非法集結，以及非法囚禁女事主X。首被告另被控一項非禮罪。

據控方早前讀出的案情撮要，指當晚近11時，年約30歲女事主X獨自行經上址，一邊與外國朋友視像通話，現場有人群聚集，X的朋友表示想看現場情況，此時有不知名女子質問X在做甚麼，並企圖搶手機但不成功。之後首被告出現從後捉實X，雙手觸碰X的胸部，下體緊貼X臀部，X幾經掙扎也無法離開。第二及第三被告其後加入捉着X的手，X掙扎約十分鐘始成功逃離，走入警方防線求助，驗傷後發現前額及四肢均有瘀傷。