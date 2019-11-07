控法團擅換石油氣商違契　雲叠花園發展商入稟索償

大圍雲叠花園發展商昨日(6日)入稟高院，指控屋苑的業主立案法團在8年前擅自招標，更換屋苑的石油氣供應商，並在未經同意下佔用發展商有業權的石油氣倉範圍。發展商稱被蒙在鼓裏多年後，今年才從法團得知此事，現要求法團及接手的石油氣供應商停止佔用和交回石油氣倉地段，並賠償租金損失。

本案原告雲叠有限公司，被告依次是雲叠花園業主立案法團、香港蜆殼有限公司及特爾高能源有限公司。原告在訴狀稱它是雲叠花園的發展商，屋苑在1989年落成，原告就在1988年與油商加德士簽訂30年合約，由加德士供應屋苑石油氣。加德士並要在屋苑一塊由原告持有的土地，興建貯存和供應石油氣的器材設施。

原告表示，它在今年初獲法團律師知會，方知道原來其後改名雪佛龍的加德士，已於2010年通知法團，表示會在12個月後提早終止石油氣供應合約。法團就在2011年開會後決定，改為委約香港蜆殼供應石油氣，蜆殼在2017年底將合約轉予其授權營運商特爾高能源。

原告現指，法團在2011年逕自物色新供應商是違反屋苑公契，剝奪了原告行使挑選供應商的決定權。它與香港蜆殼和特爾高能源更是非法侵佔其對石油氣倉地段的業權。原告現要求法庭頒發禁制令，禁止被告佔用石油氣倉，將之交回原告，並向原告賠償損失。