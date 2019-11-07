認偷719張機鐵車票　前港鐵職員囚3月緩刑2年

兩名前港鐵職員涉利用職務之便偷取近3000張機場快綫車票，案中45歲首被告陳煒雄早前承認一項盜竊罪，案件今日(7日)在東區裁判法院判刑。裁判官指案情嚴重，涉及誠信問題，以6個月為量刑起點，但考慮到案件已拖延4年，且被告坦白承認控罪及有悔意，最終判處被告監禁3個月，緩刑2年。

裁判官宣讀判刑時指，從早前獲得的背景報告及相關文件中，獲悉被告已婚，妻子現年37歲，二人育有一名患有學習障礙的4歲女兒，被告母親則已年屆86歲。4年前女兒剛出生，加上住屋問題，承受沉重經濟壓力，期間出於貪念犯案。被告事後失去工作，現時主要負責照顧女兒，妻子則外出賺錢維持生計。被告4年來一直感到巨大壓力，對自己的行為深感後悔，形容是上了深刻一課，又指若判即時監禁，將難以照料幼女及年邁母親，冀法庭從輕法落。

陳煒雄早前承認於2014年11月25日至2015年1月2日期間，在港鐵香港站偷去719張機鐵車票；而43歲次被告賴凱明，則否認於2014年12月3日至2015年1月2日期間，在香港站偷去2258張機鐵車票。

案情指，港鐵於2015年初發現大量機鐵車票的印刷及售出數量不符，翻查相關閉路電視片段後，懷疑與在印務部任職的首、次被告有關，即時將兩人停職及報警。警方其後拘捕兩名被告，但未能起回任何失竊車票，兩人也否認串謀犯案。陳早前求情指，願意償還全部71,900港元的涉案機鐵車票款項，其後港鐵亦證實被告已經賠償。賴早前否認一項盜竊罪，獲准保釋至12月16日受審。