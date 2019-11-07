再有5款胃藥含雜質或致癌　3間供應商回收

衞生署同意持牌藥物批發商凱健科研產品有限公司、恩成行有限公司及大西洋醫藥有限公司採取預防措施，從市面回收其含有雷尼替丁的5款產品，因相關產品含有雜質。

受影響產品表列如下：

供應商/產品/香港註冊編號

凱健/胃寧定150毫克藥片/HK-43456

凱健/康補樂胃靈150毫克藥片/HK-50378

恩成行/福胃錠150毫克藥片/HK-60085

恩成行/胃樂康150毫克藥片/HK-64041

大西洋/Ratic 150毫克藥片/HK-61083

衞生署收到澳門衛生局的資料，指經化驗後發現胃寧定、康補樂胃靈及福胃錠含有N－亞硝基二甲胺(NDMA)。基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。作為預防措施，有關批發商均自願從市面回收上述受影響的產品。此外，另外兩款產品，即胃樂康及Ratic，亦因其雷尼替丁原料可能含有NDMA而正進行回收。

衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告。正服用上述產品的病人應向醫護人員諮詢意見，以作適當安排。市面上有其他替代藥物可作相類用途。

衞生署早前得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA，已於9月18日發信予醫護人員，通知有關事件，並自9月24日起先後同意共17款含有雷尼替丁產品的回收。衞生署亦得悉海外藥物監管機構正評估含有雷尼替丁產品被發現含雜質對安全性的影響。

上述產品是用於治療胃部疾病的非處方藥物。根據批發商的資料，受影響產品曾供應予本地醫護界，包括私家醫生、藥房、藥行、一所私家醫院及一所動物診所。