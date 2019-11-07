聲請案大增影響審案時間　議員促增司法人手

立法會今午(7日)繼續就《2019年司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例草案》進行恢復二讀，條例草案有關延長法官的法定退休年齡。有議員提到近年免遣返聲請案件有大增迹象，影響法庭審理案件的時間，建議政府應增加人手處理。

議員鄭泳舜提到，近年民事案有大量上升的迹象，其中免遣返聲請案件大增，在高等法院處理的司法覆核申請由2016年的60宗上升至2018年的2851宗，2018年終審法院亦要處理65宗個案，法庭審理案件的輪候時間亦有延長迹象，高等法院2016年平均輪候時間需13日，2018年需38日。他認為政府應增加司法資源和人手，並應就免遣返聲請作全面檢討。

另一民建聯議員提到，現時有6000宗免遣返聲請司法覆核申請個案，另外有4000宗為上訴當中，預計未來有逾萬宗司法覆核個案。她又指，免遣返聲請者每個月可獲人道支援，預計約有1萬宗申請時，每年政府支出逾4億港元，而每年司法系統只能處理1000宗申請，擔心若有1萬宗申請，司法系統或須花10年時間處理，甚至會影響其他案件。她認為，政府不單要延長法官的退休年齡，而且要增聘人手，以及檢討為何未能吸引人才出任法官。

議員謝偉銓指近月社會有連串違法暴力事件，部分違法人士在法庭上獲釋，甚或會延遲數月後才審理案件，認為做法會令部分違法者再次犯案，建議港府應效法英國，設立特別法庭統一及加快處理相關案件，及收緊對保釋候審的規定。

條例草案是將終審法院、高等法院上訴法庭和原訟法庭法官的法定退休年齡由65歲延長至70歲，再加上可以酌情延長任期年期，終審法院法官最高退休年齡將由71歲提高至76歲。