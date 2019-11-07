男社工涉姦智障女　母哭訴女下體紅腫及脾氣轉壞

患有自閉症的輕度智障少女疑被學校男社工多番淫辱及強姦，涉案的57歲社工翟光輝早前否認非禮、企圖強姦、企圖與精神上無行為能力人士肛交在內共19項控罪，案件今日(7日)在高院續審。受害人X的母親出庭作供，指X去年初開始經常情緒波動，回家就大發脾氣，問何事她又不答，想查看她的電話又指有私隱被拒絕。

X母感到奇怪，已聯絡校內跟進X的社工了解，表示不想她參加太多課外活動。但之後X的課外活動愈來愈多，不讓她參加她就發脾氣。去年中，X終向家人斷斷續續透露遭被告侵犯，包括4月4日被帶到劏房強姦及企圖雞姦。X母最終看到X的電話，她與被告的短訊對話令她震驚，被告曾在短訊中跟X說如果她向人透露甚麼就會打她。

X母回想去年清明節，X與姐妹跟父親到廣州掃墓，途中X情緒激動，不斷喊下體痛。當晚一行人回家，X母拉X入房檢查見她下體紅腫，問原因她只掩着雙眼隻字不說。X母哭着續稱：「我仲只係幫佢搽藥膏，唔知道前一日有人對佢做過呢啲嘢，我覺得好無陰功啊」。

控方傳召心理專家及精神科醫生作供，心理專家指X智商約100，屬輕度智障人士。精神科醫生洪秉基指事發後跟X做評估，確認她患自閉症，表達、社交及溝通能力有限，只能簡單回應有關事實的問題，問及抽象問題例如形容自己情緒時，她未能回答且表現未能了解。

洪醫生指當時要求X說一個故事，但她做不到，脗合自閉症病人不能作出想像的特點。洪醫生指X獨立能力有限，未能獨自解決困難且十分依賴母親，她只會按命令行事，無計劃的能力。洪又補充自閉症病人從小被教導要信任特定的人，例如父母及老師等，易令他們受到信任的人剝削利用而不自知。