石棺案首被告稱按次被告指示　替死者打酒精針

高院續審石棺藏屍案，首被告曾祥欣供稱案發前一晚，他們3名被告到觀塘海濱視察環境，發現該處太多閉路電視鏡頭不宜行劫，他及第三被告張善恒向次被告劉錫豪說「算啦，唔好搞咁多嘢」，但劉說「點都要笠佢(死者張萬里)一次，我要畀錢同大佬交代」。他們返回單位後，劉叫他及張善恒找地點打劫，他們「求其搵google search」。

曾稱他打消觀塘海濱打劫的念頭後，再沒想過要打劫死者，他及張找不到打劫地點，劉叫他們買物資準備行劫，他們買了麻繩、哥羅芳及手套。曾解釋他協助劉買物資因為「佢叫我哋買，而我哋買嚟屋企都有用，順便買」，他指「屋企好多人飲酒，我哋會將玻璃樽掉落麻包袋，要攞麻繩先綁得實」；手套可用作「開party整嘢，搞熱水爐啲管」；哥羅芳用來「黐屋企啲亞加力書架」。

曾指事發時他本在單位閣樓睡覺，但突聽到死者大叫「X你老母咪玩啦」，有人叫他落樓幫手，他落樓見劉壓在死者身上，張善恒被壓在死者下，他按劉的指示替死者打了兩次酒精針，聽從劉的指示因「嗰刻完全唔知發生乜嘢事，淨係知佢個樣好兇⋯⋯我已經好驚，佢叫我做乜就做乜」。曾稱他替死者打完酒精針後劉才鬆手，此時死者已無反應，張一度替死者施心外壓。及後他們發現死者已亡，張質問劉「做乜屋企整死人」，劉吩咐他翻查死者手袋或身上有否貴重財物。