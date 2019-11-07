扮記者攜伸縮棍穿梭衝突現場　港大內地生囚6周

7月28日的中上環警民衝突中，一名香港大學內地學生身穿黃色反光背心，企圖穿過警方防線，最後因被揭發攜帶伸縮棍而被捕。在警誡下，該內地生承認穿黃背心假扮記者，又聲稱因安全考慮才攜帶伸縮棍棒。被告早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今(7日)在西九龍裁判法院判刑，裁判官考慮被告沒有使用伸縮棍棒，攜帶棍用於自衞，亦沒有參與暴動，判被告即時監禁6星期。

24歲被告陳子謀，在港大修讀音樂系。他被控於今年7月28日，在信德中心地下的公眾地方管有一支伸縮棍棒。辯方呈上被告及母親的求情信，稱被告深感悔意，因他為警方、法庭、家人和朋友帶來麻煩。雖然勞教所報告認為被告適合接受勞教，惟辯方盼法庭判以短期監禁。

裁判官考慮辯方的陳詞，即被告因香港出現暴力事件，而他曾在內地遇襲，為了保障安全才攜帶伸縮棍棒。當天被告在深圳教琴後回家路經上址，他接近警方防線只為了向警員問路，涉案伸縮棍棒一直藏於腰包。上述辯方說法沒有受到控方反駁。裁判官又稱，警方沒有指控被告參與非法集結及堵路。

裁判官以上述為判刑基礎，即涉案伸縮警棍是用於自衞，無證據顯示被告使用或展示該警棍及是參與暴動的一員。裁判官指，判罰入勞教所不合比例，因被告將喪失一段相當較長時間的自由，故判被告即時監禁6周。