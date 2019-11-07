60%基層無打流感針　團體促50歲以上可免費注射

香港社區組織協會今(7日)發表2019年基層市民應對流感問卷調查報告，於本年4月至5月以問卷形式訪問512名該會認識的基層市民，了解他們應對冬季流感的情況。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌引述報告指，受訪者對流感可引發嚴重情況的認知不高，只有逾10%至30%的受訪者知道流感可引發腦病變、支氣管炎或死亡等。他指有310名受訪者(即約60%受訪者)未接種疫苗原因，都與資助及途徑有關，例如「未能負擔注射疫苗費用」、「不知道有政府資助的免費或津貼疫苗注射」及「不知道哪裏可接種疫苗」，各有逾20%，他建議政府可為50至64歲人士的公立病人安排於醫管局普通科門診免費接種。

他又指，根據衞生防護中心數據顯示，2018/19年度的整體接種率只有15%，當中次高危群組(50至64歲)只有8.8%，各目標群組接種率均低於世衞建議的人口接種率應達30%及長者群組應達70%。

在「政府防疫注射計劃」下，65歲以上長者或綜援受助人可免費接種疫苗。今年61歲的陳女士與丈夫和孫女居於深水埗公屋單位，她指沒有領綜援，目前依靠派傳單每月有8000港元收入，因頸椎有病患，每月至少40%收入用於醫療費用，每當流感高峰期都會擔心患上流感，希望政府能為他們免費提供疫苗接種。

彭認為，政府應鼓勵地區團體及組織主動提醒合資格人士接種疫苗，又指免費和便利是吸引基層人士接種疫苗的最大誘因，希望政府可放寬「政府防疫注射計劃」的條件。