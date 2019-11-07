年宵取消乾貨檔　議員斥政府帶頭打擊小企業

2020年農曆年宵市場明年1月中舉行，食環署決定不設有乾貨攤位。立法會民政事務委員會副主席區諾軒認為這令年宵變質，食環署此舉是捕風捉影和草木皆兵，又質疑政府不同部門的政策有很大差異，民政事務局承諾確保馬拉松賽事如期舉行，食環署卻以公眾活動有風險為由改變年宵做法。他憂年宵人流大幅減少，濕貨攤位減競投底價亦未必能維持利潤，倡減租至四分之一。

民主黨議員黃碧雲表示對食環署決定感到震驚，署方決定前無任何諮詢，亦無通知立法會食物安全及環境衞生事務委員會，斥政府帶頭打擊香港經濟，此舉尤其影響小型企業，取消乾貨區亦會影響濕貨區的人流和生意。黃亦批評政府帶頭清洗政治言論，因乾貨區有不同政黨及團體設攤檔寫揮春和賣物籌經費，強調打壓、去政治化無法換取和平。

經民聯立法會議員林健鋒承認，政黨未能在年宵設攤位，確為宣傳和籌集資金上帶來一定影響，但盡快平息動亂是目前最重要的事。被問及取消乾貨攤位會否跟政府支持中小企的政策有矛盾，林稱缺少乾貨檔也未必影響市民入場意欲，逛年宵買花始終是農曆新年的傳統習俗，希望屆時有良好的節日氣氛。