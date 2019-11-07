政Whats噏：建制派啟動程序　踢邵家臻陳淑莊出立會

因2014年違法佔領行動案(佔中案)被判刑嘅立法會社福界議員邵家臻及立法會議員陳淑莊，已雙雙重返立法會，最近有意見質疑兩人已判監逾一個月，點解仲可以繼續做議員。據悉，建制派啟動程序，要求解除邵家臻同陳淑莊嘅議席，要踢佢哋出立法會。

陳淑莊同邵家臻早前同被判監8個月，但法官考慮到陳要切除腦腫瘤及接受康復治療，故判陳緩刑兩年，邵家臻亦於上月初刑滿出獄。據了解，建制派認為今屆會期只剩一年，又怕解除兩人議席後要重選，被外界批評浪費公帑，故傾向一動不如一靜，遲遲未作出任何行動。

其實，建制派議員何君堯早前已去信律政司，指陳淑莊因健康理由方獲法庭緩刑，但早前特首到立法會宣讀施政報告，受到陳淑莊等人嚴重干擾，又指陳嘅腦袋神速地康復，應該可以立刻返回監倉服刑，要求律政司向法庭提出覆核。勢估唔到，建制派亦已計劃踢陳及邵出立法會。

建制派議員蔣麗芸(阿Ann)今日(7日)晏晝喺係社交網站拍片爆料，話建制派已有議員向立法會提出要求解除兩人嘅議席，仲話立會嘅程序又長又複雜，可能要成立委員會，亦都要喺會議入面辯論，成個程序都可能要超過一年，到時今屆立會會期完咗都未解決到，但選舉條例列明，假如任何人被判監超過3個月，未來5年都唔可以再參選立法會選舉，所以如無意外嘅話，邵家臻同陳淑莊兩人下屆都唔可以參選立法會。

據悉，相關文件已經交咗畀秘書處，下個禮拜就會公布詳情，而工聯會同民建聯嘅議員分別提出解除邵家臻同陳淑莊立法會議席嘅要求，佢哋喺呢件事上面都處理得好保密，唔肯透露更多詳情。

按照《基本法》第79條(6)規定，議員涉刑事罪行被判監1個月或以上，經立法會出席會議嘅議員三分之二通過就可以解除職務，立法會主席可以即時宣告有關議員喪失議員資格。立法會依家有69位議員，撇除主席梁君彥預料按慣例唔表態，建制派及非建制派分別有42人及26人，若果二人入獄以月計，建制派有權按現行機制罷免兩人議席，如果69位議員都在席投票，解除議員職務門檻需要46位議員支持。如多名民主派表決嗰時不在席，或倒戈投支持票，都會影響罷免。