78%家長因子女住院抑鬱　團體建新家舍設66客房

子女受病魔折磨，身為父母自然難堪。為病患兒童家庭提供廉價家舍服務的慈善基金昨(7日)公布一項調查，指七成八的受訪病童家長反映因子女住院而出現心理抑鬱症狀，如情緒低落及食欲不振，有一成一家長更稱曾有自殺傾向，而大部分家庭入住家舍後負面情緒大降。相關慈善基金則宣布，新一間家舍將於三年後落成，預計可提供六十六間家庭客房，較現時數量多近兩倍，寄望惠及一千二百個家庭。

新麥當勞叔叔之家將於三年後落成！有調查顯示，七成八的受訪病童家長反映因子女住院而出現心理抑鬱症狀，如情緒低落及食欲不振，有一成一家長更稱曾有自殺傾向。有單親母獨力照顧患有白血病的兒子及三名子女，每日舟車勞頓來回醫院及家中，每月交通費達五千港元，幸入住麥當勞叔叔之家後，壓力及經濟情況得以改善。麥當勞叔叔之家慈善基金宣布，新一間家舍將於二零二二年落成，預計可提供六十六間家庭客房，為有需要病童及其家庭提供住宿的服務。

麥當勞叔叔之家慈善基金於今年八至九月訪問一百名曾入住其家舍的家長，發現不少家長因患病子女住院而承受極大壓力，病童住院期間亦出現情緒低落等問題。入住麥當勞叔叔之家後，仍有負面情緒的家長由未入住前的八成八，大減至一成二，多達九成九人認為家舍鄰近醫院方便照顧患病子女。

吳女士獨力照顧四名子女，現年十歲的長子六年前確診白血病，早年曾經康復，惟近期卻再度復發。吳指，每日來回醫院及家中照顧子女，來回車程近四小時，每月交通費達五千港元，直言精神壓力極大，「有半個月唔識肚餓」。幸一家人入住麥當勞叔叔之家後，不但有穿梭巴士來回醫院及家舍，車程只需十多分鐘，亦方便照顧子女，毋須奔波勞碌。她提到，長子入住家舍後，情緒得以改善。

位於沙田的麥當勞叔叔之家共有廿三間客房，獲醫護社工轉介的十八歲以下病童及其家人可以入住，每個家庭每日費用為七十港元，設有共用的廚房、遊戲空間等。全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員黃馮慧芷指，第二間麥當勞叔叔之家選址在啟德兒童醫院附近，冀為病童及其家庭提供支援，同時提升兒科服務及與醫生同行，預計六十六間客房可惠及一千二百個家庭。