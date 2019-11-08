「絕膠」導賞團探索環保生活　明年底前辦22團

「絕膠」、「走塑」為地球，環保團體綠領行動於2019至2020年舉辦全城「絕膠」大行動，其中一項活動是「導賞團」，今年初至今已舉辦了10團，每團人數通常不多於20人，參加者會於2小時內行走多個景點，發掘及體會日常生活的「絕膠」大法。有平時生活從不「絕膠」的團友獲得不少新體驗，直言日後會繼續「絕膠」，既省錢亦為地球出一分力。

綠領行動獲170萬元可持續發展基金資助，推廣「絕膠」意識，其中一個目標是明年底完成22團「導賞團」。該組織高級公共事務主任王珮芝表示，導賞團目的是為了與參加者探討家居塑料棄置情況、個人消費模式對減少塑膠廢料的幫助等，未來組織將舉辦更多「絕膠」活動，包括以巴士巡遊、邀請影視明星拍攝宣傳短片以宣傳「絕膠」理念等，望喚醒大眾關注。

本港早於2009年實施膠袋徵費，但濫用膠袋仍不絕，導賞團會帶領參加者遊覽「膠袋重災區」，體驗自備食物盒及環保袋購買一餐餸菜；參加者亦會自備杯體驗購買外賣飲品，留意店員的態度及行為是否鼓勵顧客「走塑」；另外，導賞團亦會帶參加者到區內「無包裝」零售商店參觀，體驗無包裝購物等。

參加者阿May表示，平日購物甚少「絕膠」、「走塑」，頂多只會帶環保袋購物，「覺得好麻煩，去街市買濕貨都會照用(膠袋)」，亦不知道自備杯買飲品會有價格優惠，今次參加導賞團後，以後她會繼續「絕膠」，慳錢又環保。她又稱，自己屋苑欠缺3色回收箱，認為政府應增加回收箱方便市民。