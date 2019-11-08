東方日報A1：撞停座駕連劈5刀　康宏前執董曹貴子妻捱斬

座駕遭刀手撞車截停，曹貴子妻子捱斬血染車廂。康宏環球（前稱康宏金融控股）前執行董事曹貴子的妻子歐翠儀，昨午乘坐七人車返回大埔康樂園寓所，惟車輛甫駛上康樂園路橋口，突遭一輛私家車從後猛撞截停，車上有兩名戴帽及口罩的黑衣男子，其中一人持刀落車，迅即衝向七人車並拉開車門，手起刀落亂斬坐在車廂中間乘客位的歐翠儀，她無處閃躲，手腳接連至少中五刀血濺當場，兇徒得手後折回接應車輛絕塵而去。歐其後清醒送院治理，警方將案件列傷人，交由重案組跟進，正全力追緝兇徒歸案並調查行兇動機。

事發於昨午四時許，一名姓楊（二十四歲）男司機駕駛七人車，載同歐翠儀（五十五歲）沿康樂園路往康樂園方向的快線行駛，駛至橋口位置時，後方突然有一輛黑色私家車疾馳而至，對方尾隨七人車，未有切線爬頭，反而不斷踩油加速，直衝向七人車車尾，兩車猛烈相撞，發出「嘭」一聲巨響。

兩車發生碰撞後相繼停在路邊，楊落車查看，此時私家車車門猛然打開，兩名身穿黑衣戴帽及口罩的彪形大漢，氣勢洶洶，其中一人手持利刀步出車外，對楊視若無睹即急步奔向七人車，不由分說拉開車門，持刀漢朝坐在中間乘客位的歐翠儀狂砍亂刺。歐被刀手襲擊，不禁失聲驚呼，由於車廂狹窄，歐在座位上難以進退迴避，僅能勉強舉手抵擋，短時間內手腳至少被斬五刀，霎時鮮血四濺。刀手逞兇後跳回接應私家車極速駛離現場，楊被嚇得目瞪口呆，驚魂甫定後連忙報警求助。

警方及救護員接報趕至，歐手腳被斬傷，多處傷口血流如注，幸無傷及要害，在現場接受初步包紮敷治後，清醒送往那打素醫院治理，多名親友聞訊趕赴醫院了解，各人均顯得憂心忡忡，歐其後自簽出院。

警方封鎖現場調查，姓楊司機未有受傷，亦留在現場助查。現場所見，七人車車廂沾有大攤血漬，部分流淌至車門位置，座位附近散置一對拖鞋及一隻涼鞋，並遺下多張染血紙巾，車廂外的地面亦血漬斑斑，現場觸目驚心。警方經初步調查後，將案件列作傷人案處理，交由大埔警區重案組接手跟進，正根據現場獲得的口供及線索，積極追查歹徒犯案動機、身份及去向。根據運輸署資料，捱撞七人車在○三年出廠，並於一○年首次登記，而車輛並非以曹貴子夫婦的名義登記，車主為一名姓黃女子，報住青衣區。

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