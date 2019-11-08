探射燈：業界促增罰則　保障本土生計

「蛇籠」早在內地禁用，但仍有內地漁民在本港水域非法捕魚，東網早前揭發有多艘懷疑內地漁船偷入本港水域，以蛇籠捕取魚獲。有業內人士促有關部門加重罰則，保障本地漁民。

東網於今年5月發現有多艘漁船由深圳對岸出發到本港后海灣水域，並在后海灣濕地布下蛇籠。最高峰期每晚平均有10艘疑似內地漁船來港作業。據《漁業保護條例》，任何人士在本港水域使用船隻捕魚，其船隻須為該法例下的已登記漁船，或持有效的捕魚許可證。有關漁船涉嫌違反香港法例，最高可判罰款10萬港元及監禁6個月。

有業內人士透露，現時執法部門做法不一，水警大多以驅散形式，而漁護署則會執法拘捕，但罰款輕微，成效有限，影響小型漁船的生計。香港漁民團體聯會副主席楊上進坦言，曾接獲有關投訴，雖然相關人士近日有收斂，但礙於后海灣地理位置尷尬，香港和內地各有一半管轄權，擔心不法之徒待風頭稍過後便會故態復萌。楊希望當局能加強罰則，例如沒收不法人士的漁具，以增加阻嚇力。

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