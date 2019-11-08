探射燈：蛇籠捕魚氾濫　恐毀港海洋生態

全球環境備受關注，惟本港海域湧現內地禁用的漁具、俗稱「蛇籠」的立體網狀籠子捕魚，令生態岌岌可危。東網記者直擊青馬大橋附近有漁船收起數百米的蛇籠；亦發現東涌蛇籠「足迹處處」，無論船及岸上均見大量蛇籠。漁民團體直指，蛇籠方便使用，相信為內地漁民來港非法捕魚時，同時把蛇籠引進本港。環保團體炮轟，政府未有機制監管，蛇籠「大小通吃」，海洋生物隨時枯竭，希望政府盡快立法禁止。

日前中午，青馬大橋附近的馬灣海峽有一艘漁船在海面放置蛇籠，漁船上有人在轉動滾筒裝置，並有人整理魚獲，漁民收回蛇籠過程長達至少半個小時，估計蛇籠連綿數百米，船上亦放有數十個繫有黑色旗幟的浮標。翌日在同一水域，東網記者雖然未見有漁船，但海面上發現有黑色旗幟的浮標漂浮，估計漁民已放置蛇籠，並利用旗幟作識認。

東涌馬灣涌村一帶有大量蛇籠與蟹籠隨意放置在船及岸上，有街坊指漁民使用蛇籠並不罕見，東網記者亦多次目擊有漁民使用及整理蛇籠，當中涉及5至6艘舢舨。

新界漁民聯誼會理事長黃容根指，蛇籠在內地沿用多年，可放位置多變，亦可捉蝦蟹。對於本地使用蛇籠有上升的迹象，黃估計是本港在2012年，政府落實法例禁止拖網捕魚，令本港水域魚獲上升，吸引內地漁民來港，同時把蛇籠引進本港。對於有內地漁民非法捕魚，黃批評「講咗幾十年」，另指有現象顯示內地有公司藉招聘本地船長，用其船與內地員工在港合法捕魚。

生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊指，蛇籠「大小通吃」，令生態無時間補足損失，容易令魚量下降，警告會造成海洋生物枯竭。世界自然基金會香港分會海洋保育經理林言霞亦指，東涌河口一帶近紅樹林，有很多海洋生物的幼體，生態價值高，批評政府未有機制監管，建議考慮禁止使用蛇籠。

「漁護署同海事處好似都冇執法，內地漁船公然犯法嚟香港捕魚，仲要用蛇籠破壞生態發展。」立法會議員郭家麒批評政府現時施政無效，並指很多國家亦有規管捕魚情況，惟香港未有趕上步伐。

漁護署發言人表示，現正檢視以蛇籠捕魚對本地漁業資源的影響，及評估是否需要規管，並會諮詢漁業界的意見。在2017至2019年10月，該署就《漁業保護條例》共檢取約340件捕魚器具，其中包括約280個蛇籠。同時，該署移除約2400個內地漁民放置在本港水域的蛇籠。

警方發言人表示，水警總區一直協助漁護署防止及打擊在本港水域內之非法捕魚活動，2017年至今年9月，非法進入香港水域意圖捕魚而被水警總區人員拘捕的內地人士分別為207、118及37人；截獲的內地漁船數為77、39與14艘。海事處回覆，在2016至2019年間，成功檢控49艘未獲允許進入本港水域的船隻，當中包括8艘內地漁船。

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