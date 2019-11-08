Dr.東：亞洲女性慎防基因突變肺癌　港每年新症逾千宗

肺癌是香港常見癌症第2大類，每年有約5000宗新症，其中一款常見的EGFR基因突變型肺癌，常見於年輕、非吸煙的亞洲女性，該症初期沒有明顯病徵，多數患者會因久咳不癒、痰多有血、甚至骨頭酸痛等症狀而求醫，但這些患者確診肺癌時，不少病情已惡化至中期或末期，令人防不勝防。

臨床腫瘤科專科醫生甘冠明醫生表示，根據已有數字，香港2016年有1000多宗EGFR基因突變肺癌的新症，治療EGFR基因突變型肺癌的方法取決患者的嚴重程度，早期的患者多以手術、放射性治癒、或化療為主，但若患者確診時已到中、或後期，受感染區域的擴散幅度已難以透過手術全部切除，亦難以用化療根治，便會以標靶藥為一線治癒方法。

從前的晚期肺癌患者，存活期不足一年，治療方法亦只有化療一途。但醫學科技日新月異，現時肺癌的標靶治療已大大進步，近年推出第3代針對EGFR基因突變肺癌的標靶藥，相較第一代藥物，存活期已經大大提升7個月至38個月，無惡化存活期亦達19個月，藥效可以有效地長期穩定病情，平衡患者的「治療成效」和「生活質素」。甘解釋，針對EGFR基因突變肺癌的標靶藥物被醫學界沿用10多年，第3代藥效有大幅提升後，現時用藥針對癌細胞擴散至腦部的情況有明顯效果，副作用亦相對減弱。

甘續稱，有不少病人受惠於新藥，一名來自澳門的中年女士年多前因肺積水向他求診，檢查後確診EGFR基因突變型肺癌第4期，在使用第3代藥物後的一兩個月內，病患的肺積水已近乎消去，確診至今其病情仍然穩定，亦可以正常生活。不過，第3代藥物價格甚高，病人每月藥費需逾5萬元，費用遠較第一代每月幾千至1萬元左右貴，甘指不少病人會因為價錢問題而選用第一代的標靶藥。

不過，今年7月起，第3代標靶治療開始納入藥物資助計劃、供私營服務的使用者申請，在經過資產審查和醫療狀況評估後，申請者可以獲得部份的藥費減免，有興趣的市民可以向香港藥學服務基金配安心藥房查詢。

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NEW191026-14914-055.jpg/NEW191026-14914-056：甘冠明講解EGFR基因突變型肺癌。（高詩敏攝）

SUP180928-2854-0028:EGFR基因突變型肺癌常見於年輕、非吸煙的亞洲女性。