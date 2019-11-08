返工日坐夜坐頸梗膊痛　打工仔小心關節勞損

港人工作繁忙，長期進行重複動作，或者坐姿不正確，都會引致關節組織勞損及老化，因而產生關節痛。經常坐在辦公室，長時間低頭用電腦、電話，這些看似毫無殺傷力的習慣，都會令頸、肩等關節，感到痠麻痹、疼痛及僵硬。有專家指，身體上若有任何疼痛或痹痛持續3個月或以上，就是頑固痛症，難以根治；同時，生活緊張，情緒繃緊，缺乏睡眠，都是關節痛元兇，實不可忽視。

有機構曾對港人的頑固痛症作出調查，有在職受訪者表示，頑固痛症減低工作效率，亦感到痛苦及沮喪，要持續服食止痛藥去改善情況。另有不少市民表示，一日起碼7小時都會坐在電腦前，不單止腰和膝頭會痹痛，連手腕都因為用鍵盤打字而痠軟。嚴重者更要去進行物理治療。

註冊中醫師曹信恩表示，不少年過40歲的人士因關節痛而求診，關節會隨年齡退化，加上他們長期操勞、坐姿錯誤，加速關節勞損。「關節痛係十分常見，有人好快好番，有人好耐都唔好，一個地方痛3個月以上，冇好好處理就會變成頑固痛症。」他又表示，這些關節問題有年輕化的趨勢，休息不足也是原因之一。「中醫角度而言，腎主骨，肝主筋，年輕人長期夜瞓，休息唔夠，肝腎都會比較弱，對關節有負面影響。」

想即時紓緩痛楚，中醫師介紹了可暫時減輕痛楚感覺的穴位。「如果係頸部痠痛，可以按壓風後腦下嘅風池穴幾分鐘，減緩肌肉緊繃。而血海穴專門針對膝關節疼痛，喺膝頭內側，同樣按壓幾分鐘，會有啲痠痠脹脹，可舒筋活絡。」曹解釋，按摩穴位只有緩和作用，未能根治問題，一旦演變成頑固痛症，就更難處理。因此，關節痛人士必須及早護理關節，以免影響日後的生活質素及工作能力。

止痛藥治標不治本 只能短暫紓緩痛楚

勞損而未能徹底治療，有機會演變成頑固痛症。西方醫學主要以止痛藥等方法，短暫緩解痛楚，治標不治本，患者仍經常要面對痛症帶來的影響。有些關節痛人士長期服用止痛藥，不但經常復發，而且會讓關節加速退化，更有機會傷及肝腎；有些關節痛人士服用西式補充品，有的只能潤滑關節，未能從根源解決問題，亦或會導致腸胃不適。

本港註冊中醫師證實 白牛膝根源止頑固痛症

中醫常言，不通則痛。外邪風、寒、濕氣等令經絡閉塞，氣血不通，會導致關節痛。曹表示，「白牛膝」是一種專治跌打的中草藥，可以活血止痛；同時「白牛膝」歸肝經，有助保肝腎，以及幫助軟骨重生。市面上有含專利成分「白牛膝」的關節補充品，根據《中藥大辭典》記載其活血，有助治療跌打損傷，紓緩關節痛。最新西方醫學文獻指出，白牛膝有助紓緩退化性關節痛，有助減低關節勞損及疼痛，改善活動能力。