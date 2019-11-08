網民熱話：外傭定奴隸？　極品女僱主要求超無理

女王不一定在皇室，現實生活中隨時都有可能遇上。近日就有僱傭中心中介遇上極品僱主，女傭主要求外傭清潔要「踎喺地下抹」，又提出諸多無禮要求，讓人非常傻眼。中介惟有以僱傭合約無法加入有關要求為由，變相「趕客」。

該名中介近日於Facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」發布貼文，指一位打扮高貴的女子，「上到嚟已經嫌三嫌四，又話啲工人好臭，又話我公司地方污糟邋遢」，女子要求外傭要即時上班，又稱家裏「兩個大人冇小朋友，屋企千二呎主要係服侍我同執屋清潔」。中介表示問題不大，對方隨即補充：「我要個工人拖地唔係用地拖，係要攞塊乾淨布踎喺地下抹㗎！」中介稱可幫手問下，誰知女子立即「加碼」：「仲有！每晚要幫我按摩！我隻手要浸牛奶！要幫我按肩頸同埋搽腳甲油。」

眼見女子的要求待遇宛如服侍女王，中介只得向對方表示，「僱傭合約就唔寫得呢啲要求上去」，但對方到時「可以同個工人講」，如外傭願意便可。女子隨即發脾氣稱：「上個agent都係咁樣幫我寫啦」，「你唔寫個工人嚟到唔做咁點呀」。中介婉拒後對方竟「自爆」稱：「我啱啱個工人就係因為冇寫上去，話唔做呢啲嘢，跟住辭職呀！我冇工人用會死㗎！」

貼文引起網民熱烈討論，有網民稱要女子要求外傭「攞塊乾淨布抺地」並無不可，「我自己間中會咁做，但唔會對人哋有咁嘅要求。」有人狠罵女子「留喺世上簡直浪費氧氣」；有人則懷疑事情的真確性，但隨即有人表示「你，太年輕了」，指類似事情屢見不鮮。

網民有話說：

溫寶裕：呢行可以講係見盡香港人醜惡嘅一面

Kitty Ko：依家請家務助理呀！

Fresa Chan：工人姐姐都係打份工

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